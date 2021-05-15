Прощальный шпагат: грустная Волочкова перед отъездом с Мальдив показала свою фирменную растяжку

Балерина две недели отдыхала на райском курорте с бойфрендом Олегом.

45-летняя балерина Анастасия Волочкова накануне длинных майских выходных обрадованно сообщила поклонникам – она помирилась со своим таинственным бойфрендом Олегом, с которым была в ссоре три месяца. На радостях звезда сцены с возлюбленным полетели на Мальдивы.

Но отпуск пролетает намного быстрее, чем хотелось бы отдыхающим, и вот уже Волочкова пакует чемоданы. Экс-солистка Большого театра сообщила своим подписчикам в микроблоге, что вылетает в Москву.

«Покидать Мальдивы грустно… Но я здорово отдохнула! Завтра начинаю репетиции к моему спектаклю 27-го мая в Цирке танцующих фонтанов, где жду встречи с вами» — написала звезда.

Грустная балерина напоследок запечатлелась на побережье океана в бикини, сев на шпагат. Памятным фото она поделилась с фолловерами.

Поводов для грусти у Волочковой, на самом деле, больше, чем окончание отпуска. По всей видимости, ее роману с Олегом, который перестал быть таинственным – балерина показала его лицо – конец придет слишком скоро. Об этом сама Анастасия намекнула, когда сообщила, что разочаровалась в нем.

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