«Вот она — современная Золушка»: вышивающая бальное платье Екатерина Климова попала в кадр

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова сообщила своим поклонникам в микроблоге, что в Московском губернском театре готовится премьера нового спектакля с ее участием – постановка «Казанова. Ars Vivendi» с Сергеем Безруковым в роли Джакомо Казановы.

В авантюрной комедии Климова сыграла императрицу Екатерину II. И звезде пришлось самой доработать свое роскошное бальное платье, сидя в зрительном зале, пока труппа репетировала на сцене. Этот момент запечатлела коллега артистки, актриса Юлия Куварзина. Она включила видеокамеру, чтобы запечатлеть этот момент, и не удержалась от комментариев:

«Вот она, современная Золушка. Она сидит и вышивает. На бал ее не пускают, она оттанцевала все, все выучила, все сделала. И сидит, вот, рукодельничает», — пошутила подруга.

Куварзина попросила Климову, которая оказалась без макияжа и с высоким пучком на голове, признаться честно: ведь шитье для нее – чтобы успокоить нервы? И девушка призналась, что это так. Но и в то же время звезда помогает так творческому процессу.

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