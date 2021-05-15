«Я закончила с проститутками и эскортницами»: Варнава объяснила, почему ушла из Comedy Woman

По словам артистки, сейчас у нее в жизни совсем другие интересы.

Бывшая звезда шоу «Comedy Woman», которое перестало существовать в 2019 году, Екатерина Варнава в эфире «Камеди Клаб» на канале ТНТ объяснила, почему ушла из проекта.

«Так случилось в моей жизни, что «Comedy Woman» закончился. И началась в моей жизни эпопея с животными. Я закончила с проститутками и эскортницами. И теперь я перешла на животных», — заявила актриса, которая задействована в спектакле «Бульба. Пир», где она предстает перед публикой на сцене в роли собаки.

В этот момент ведущий Гарик Харламов озвучил свою версию, почему звезда ушла из юмористического шоу. «Катя, я знаю, почему тебя понесло в эту сторону. Екатерина участвовала в съемках шоу «Орел и решка», во время которого она несколько дней жила в доме колумбийского наркобарона Пабло Эскобара», — заметил он.

«А я думаю, откуда у нее столько энергии», — добавил второй ведущий Павел Воля.

«Я все выпила пока вы так долго говорили с армянами и грузинами. У вас на один столик ушел час времени. Вы бы так в постели ребята зажигали», — пошутила над ведущими Варнава.

Напомним, что в шоу «Comedy Woman» Варнава часто представала в образе развратной девицы. Также она занималась постановкой хореографических номеров.

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