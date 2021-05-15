«Главное счастье»: Успенская после воссоединения с дочкой поделилась их совместным фото

На днях стало известно, что Любовь Успенская одержала верх в суде над своим четвертым мужем, бизнесменом Александром Плаксиным. Супруги уже давно не состоят в отношениях, и мужчина захотел поделить имущество жены пополам. Но певица сделала ход конем и при помощи адвокатов повернула дело в свою пользу.
С поклонниками Успенская поделилась впечатлениями от победы. Звезда призналась, что всегда любила май, но в этом году месяц стал еще счастливее для нее. Она поставила точку в судебном споре с мужем и теперь посвятит себя семье и работе.
«Я могу спокойно дышать, творить, петь и просто жить! Справедливость восторжествовала!
Но, главное счастье, что рядом моя единственная, любимая и неповторимая», — пишет Успенская.
Звезда русского шансона впервые после воссоединения с дочкой поделилась совместным фото, на котором позирует с Татьяной Плаксиной. Мир между мамой и наследницей наступил не так давно, и девушка, которая долгое время жила в Америке с отцом, вернулась в Москву, чтобы быть рядом с матерью.