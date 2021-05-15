«Я хочу извиниться перед великой гимнасткой»: Варнава «посягнула» на ногу Воли в Comedy Club

В какой-то момент актриса выпрыгнула на сцену и начала «домогаться» ведущего.

Актриса Екатерина Варнава в эфире Comedy Club на канале ТНТ «изнасиловала» ногу ведущего Павла Воли. Как известно, звезда играет собаку в спектакле своего возлюбленного Александра Молочникова «Бульба Пир».

«Екатерина прекрасно играет собаку в спектакле. Мы всех приглашаем», — заявил присутствующий в студии Александр Молочников.

В этот момент Варнава выпрыгнула на сцену и начала «насиловать» правую ногу Павла Воли.

«Послушай, мне еще никто не чесал междуножье об ногу», — заявил удивленный такому развитию событий Воля.

«Я хочу сразу извиниться перед нашей великой гимнасткой. Ляйсан, прости меня, пожалуйста. Я надеюсь, что это вырежут». Екатерина Варнава

«Ничего страшного. Она трахает вот эту ногу», — заметил Воля, указав на свою левую ногу.

«Тогда все нормально. Я не посягаю ни на чью территорию. У тебя, кстати, очень костлявая нога. Мне достаточно больно. До сих пор», — сказала Варнава.

«Я всегда это ему говорю. Ничего не делает. Я ему говорю: «Жри, хоть что-нибудь. Больно», — выступил второй ведущий Гарик Харламов.

Напомним, что Павел Воля уже много лет счастлив в браке с гимнасткой Ляйсан Утяшевой. У пары двое общих детей.

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