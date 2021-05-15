Продюсер и жена Евгения Плющенко не скупится на расходы для себя и своих членов семьи.

Мама на стиле: Рудковская выгуляла младшего сына в новой коляске за 4 тысячи евро

Продюсер и жена Евгения Плющенко не скупится на расходы для себя и своих членов семьи.

Младшему наследнику Евгения Плющено и Яны Рудковской Арсению вот-вот исполнится 8 месяцев. Для подросшего малыша мама с папой уже приобрели новое средство передвижения Dior стоимостью почти 4 тысячи евро, и это цена на итальянском сайте бренда.

С новой коляской уже позировал глава семьи, теперь настала очередь Яны Рудковской. В солнечный майский день продюсер выгуляла малыша в брендовом транспорте, позируя при этом в лавандовом трикотажном костюме, состоящем из худи и шорт. А на ногах красовались массивные кроссовки в тон.

«На прогулку с Сеней», — подписала звезда.

Яна Рудковская уже давно не экономит на себе, своем гардеробе и покупках для членов семьи. За это, кстати, историк моды Александр Васильев ранее присвоил светской львице звание иконы моды. Потому что самые главные тренды от кутюр всегда появляются у Рудковской в числе первых.

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