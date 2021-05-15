«Он девственником был. Так случилось, что ему встретилась я»: Варнава — о Молочникове

Актриса, как известно, на семь лет старше своего возлюбленного.

Актриса Екатерина Варнава в эфире шоу Comedy Club на канале ТНТ раскрыла пикантные подробности своего романа с режиссером Александром Молочниковым, который младше ее на семь лет. Как известно, он задействовал любимую в своей постановке.

«Бульба. Пир» — это совершенно уникальный спектакль. Александр Молочников меня впервые попробовал как женщину и как драматическую актрису», — заявила Варнава.

«Стоп, уточнение. Он тебя попробовал как женщину до спектакля?» — спросил ведущий Павел Воля.

«Он девственником был. Так случилось, что ему встретилась я. Тоже была девственницей. Мне сорок, а ему восемнадцать. В общем, все случилось». Екатерина Варнава

«Неплохо ты ему села на лицо», — подметил второй ведущий Гарик Харламов.

«Получила роль собаки», — вступил в разговор Александр Молочников.

«Быстро тебя обучили. Теперь понятно, как это у вас произошло», — заявил Харламов.

Напомним, что в спектакле «Бульба. Пир» актриса сыграла пса. По сюжету, с героиней Варнавы обращаются как с собакой, поэтому она начинает лаять и постепенно теряет человеческий облик.

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