«Так все красиво начиналось»: Харламов рассказал, что отдал Асмус после развода

Шоумен Гарик Харламов в эфире «Камеди Клаб» на канале ТНТ рассказал, что отдал бывшей жене актрисе Кристине Асмус после развода. В гости на проект пришла актриса Екатерина Варнава с режиссером Александром Молочниковым.

«Екатерина дебютировала как театральная актриса в спектакле Александра Молочникова «Бульба. Пир» по произведению Николая Гоголя «Тарас Бульба». По сюжету с героиней Варнавы обращаются как с собакой, поэтому она начинает лаять и постепенно теряет человеческий облик», — заявил Гарик Харламов.

«Катя, со стороны все это как бредятина какая-то звучит. Что это?» — добавил второй ведущий Павел Воля.

«Во-первых, надо ходить в театр, ребята», — подметила Варнава.

«Ну, это мы не можем» — стал оправдываться Воля.

больше по теме По маминым стопам: дочка Асмус и Харламова сделала сальто Семилетняя Настя уже достигла определенных успехов в гимнастике.

«Мне опасно ходить в театр. Я походил вот семь лет и все. Полдома нафиг. Так все красиво начиналось». Гарик Харламов

«Я поэтому на соревнования по гимнастике ни ногой вообще», — пошутил Воля, женой которого является гимнастка Ляйсан Утяшева.

Напомним, что в прошлом году Харламов расстался с Асмус после семи лет брака. При этом поговаривали, что он полностью оставил дом бывшей жене, который записал на их общую дочь Анастасию.

Смотрите также: