«А женщины волнуются вокруг Андрея?»: Воля и Харламов на Comedy Club высмеяли Аршавина

Шоумены Павел Воля и Гарик Харламов на Comedy Club на канале ТНТ высмеяли футболиста Андрея Аршавина в разговоре с телеведущей Тиной Канделаки, которая пришла к ним на эфир.

«В мае выходит программа «Аршавин меняет профессию», в которой известный футболист попытается стать хоккеистом. Соведущим станет другой футболист Владимир Быстров. Они пройдут медицинское обследование, чтобы узнать свои возможности», — сказал Гарик Харламов.

«Учитывалось желание ведущего овладеть новым видом спорта. Он захотел научиться играть в хоккей», — заметила Тина Канделаки.

«Вы думаете, что Андрей в таком положении, что он может ставить условия?» — продолжил Харламов.

«Ему же будет неудобно в забрало прикладывать палец ко рту», — подметил Павел Воля.

«Согласна. Забрало будет мешать, но может уже и женщины как-то вокруг Андрея поуспокоятся. Потому что в забрало его будет не узнать. Может и к лучшему, Павел», — заявила Канделаки.

«А женщины волнуются вокруг Андрея? Женщины волнуются — раз, женщины волнуются — два, женщины волнуются — три, Аршавин подходит – замри», — продолжил Воля.

«Вас тоже интересует Андрей, потому что Андрей волнует женщин», — отреагировала на это Канделаки.

«Может мы выглядим, как люди, которых интересует Андрей, но Андрей нас вообще не интересует», — ответил Павел Воля.

Напомним, что Андрей Аршавин одна из главных звезд канала «Матч ТВ». Как известно, в последнее время его имя часто фигурирует со скандалами, связанными с его бывшими женами.

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