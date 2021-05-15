Ободки, твилли и ленты: какие аксессуары для волос в тренде этим летом, рассказала стилист «Модного приговора»

Вариантов из повседневной скучной укладки сделать интересную привлекающую внимание прическу множество, и наверняка любая модница среди них найдет свой.

Сезон головных уборов позади, и самое время узнать о том, как этим летом нужно преображать прически и укладки модницам, чтобы не отстать от трендов. Парикмахер-стилист «Модного приговора» Александра Эдельберг рассказала в эфире программы, какие аксессуары для волос в наступившем весенне-летнем сезоне заслуживают внимания модниц.

В первую очередь, это ободки. О них предупреждала еще Эвелина Хромченко. «Ободки небольшие, не объемные, а более тонкие и более изящные», — заметила сейчас парикмахер, и показала, как обычный пучок может преобразиться в торжественный вариант прически.

Большую популярность сейчас приобрели готовые украшения для волос вроде бус, гребней, кристаллов на проволоке. Они легко крепятся на волосы за счет своего механизма и сильно преображают внешний вид.

«Берете шпильки и аккуратно сбоку либо по кругу обматываете кристаллами ваш пучок», — советует стилист.

Если девушка предпочитает выходить в люди с распущенными локонами, то преобразить повседневную укладку помогут объемные заколки.

«Вместо таких классических заколок с бусинами сейчас будет очень модно использовать вот такие различного вида цветочные варианты-украшения. Объемно и уже более празднично будет смотреться укладка», — заметила эксперт.

Начиная с весны, все большую остроту приобретают ленты для волос, платочки твилли и каре. С помощью них легко даже обычный низкий хвост превратить в более стильный вариант укладки.

«Берем ленту, завязываем ее в хвост. Можно завязать обычный бант, и это уже будет смотреться интересно!», — объяснила стилист.

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