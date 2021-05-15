«Ленина бабушка была рядом»: Зиганшина — о «домогательствах» к Прокловой на съемках «Снежной королевы»

Актрисе тогда было всего 12 лет и, как она уверяет, ее уже тогда грязно домогался второй режиссер.

Актриса Эра Зиганшина, которая снималась вместе с Еленой Прокловой в «Снежной королеве», заявила, что ее коллега выдумала историю о домогательствах второго режиссера. Как известно, на тот момент Прокловой было всего 12 лет и она уверяла, что подвергалась уже тогда повышенному мужскому вниманию.

«Ничего такого, о чем Лена рассказывала в программе НТВ, конечно же, не было. Это совершенно непонятные выдумки, потому, что Лене было тогда всего 12 лет. Она была у всех на виду. Ленина бабушка всегда была рядом. Бабушка приехала в Мукачево вместе с Леной». Эра Зиганшина

Как отметила Зиганшина, Проклову без родственницы никто бы на съемки в таком юном возрасте не взял. По ее словам, сейчас актриса занимается грязным пиаром. Она думает, что актриса просто старается остаться на плаву любой ценой, поэтому придумывает истории из прошлого с домогательствами, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в «Снежной королеве» Проклова сыграла роль Герды, а Зиганшина была по сюжету Маленькой разбойницей. Позже актриса говорила, что ее якобы домогался второй режиссер.

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