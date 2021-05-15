Мама девочек: Костенко нарядилась в пышное платье с принтом «мильфлер»

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают двоих дочек. Пара демонстрирует настоящую семейную идиллию, завела блог про отношения и укрепление союза, где рассказывает о своем опыте в браке. Детям Анастасия уделяет все свое время. Старшей дочке Милане в этом году исполнится три года, младшей Еве недавно был 1 год и 3 месяца. Модель старается воспитывать как истинных принцесс, прививает девочкам понятие красоты и стиля с первых лет жизни.

Главным примером для своих девочек мама стала сама. Костенко стремится даже дома выглядеть стильно, выбирая женственные наряды. И иногда показывает, во что одета, своей многотысячной аудитории в Instagram.

На этот раз Костенко облачилась в женственное платье с нежными принтом мильфлер и оборками, по краю которых прошла кружевная отсрочка. Для более эффектного кадра красотка взяла в руки букет цветов, и кадр получился очень нежным.

Напомним, российская модель Анастасия Костенко прославилась после того, как стала финалисткой на конкурсе «Мисс Россия – 2014», и завоевала титул второй вице-мисс. Свадьба с футболистом Дмитрием Тарасовым прибавила ей известности, ведь спортсмен ушел к ней от Ольги Бузовой, и до сих пор тот развод является одним из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе, хотя прошло уже довольно много лет.

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