«А кто это пел?»: Филипп Киркоров не узнал свой голос в собственной песне

Знаменитый артист стал участником нового шоу «Я вижу твой голос» на канале «Россия 1».

Накануне на телеканале «Россия 1» состоялась премьера нового музыкально-юмористического шоу «Я вижу твой голос». Суть его в том, что герой проекта на протяжении выпуска угадывает, кто из шести инкогнито – профессиональный вокалист, а кому медведь в детстве наступил на ухо. Ведущим стал шоумен, блогер Владимир Маркони.

На протяжении нескольких испытаний, при помощи интуиции и логики, учительница химии Мария их Москвы шаг за шагом угадывала, кто не умеет петь, а Филипп Киркоров как приглашенная звезда помогал ей в этом. На одном из этапов под названием «Фонограмма» Маркони исполнил песню Киркорова «Килиманджаро» под фонограмму. И поп-король восхитился выступлением.

«За классику взялся! А кто это пел сейчас? Кто пел? Ты?», — уточнил артист. – «Это я? Представляешь, я не узнал свою фонограмму! Ну это было 20 лет назад, слушай».

Маркони и члены жюри, среди которых Николай Фоменко, Лариса Рубальская, Дмитрий Губерниев и другие, посмеялись над неожиданной шуткой поп-короля.

Ранее в шоу Киркоров за шутку о Даве схватился за горло Маркони и стал его душить, защищая подопечного.

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