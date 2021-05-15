Животик все больше: беременная Арзамасова нарядилась в объемное платье с трендовым воротничком Клодин

Этой весной поклонники звезды сериала «Папины дочки» Елизаветы Арзамасовой узнали радостную новость из первых уст. Девушка сообщила, что ждет ребенка. Отцом ее первенца станет Илья Авербух, с которым звезда театра и кино состоит в отношениях уже несколько лет, а в прошлом году они сыграли свадьбу.

больше по теме Скрыть сложно: беременная Арзамасова не смогла застегнуть пальто на животике Актриса ждет первенца от Ильи Авербуха.

«Интересное положение» не мешает Арзамасовой ездить на гастроли, а также выходит на подмостки столичных театров. Несмотря на внушительных размеров животик, который уже не скрыть за просторной одеждой, девушка все-таки старается выбирать безразмерные платья.

На этот раз для репетиции Лиза оделась в комфортный оверсайз. И даже про тренды не забыла, сфокусировав внимание на воротничке Клодин. И сама осталась в восторге от своего наряда.

«Я бы сегодня вот так играла спектакль, не переодеваясь», — призналась звезда.

Напомним, объявить о грядущем пополнении в семье Авербух и Арзамасова решили лично, дабы не стать жертвами слухов и домыслов. Но сына или дочку ждут будущие родители, пока неизвестно. Для «папиной дочки» это будет первый ребенок, для фигуриста – второй. Старшему сыну спортсмена, Мартину, 16 лет.

Смотрите также