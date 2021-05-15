Акцент на стройность: Орбакайте пришла на фотосессию в блузе с английским бантом и бежевой юбке-карандаш

Старшая дочь Аллы Пугачевой, 49-летняя Кристина Орбакайте по возвращении из Италии, где провела несколько дней отпуска, приступила к работе. У звезды впереди 50-летний юбилей, и артистка вовсю готовится его отмечать.

Среди первоочередных дел у Орбакайте оказалась фотосессия. Знаменитость поделилась бэкстейджем в своем микроблоге, на кадрах которого позирует фотографу в черной блузке с английским бантом и бежевой юбке-карандаш длины миди.

Фигура, которой обладает в свои 49 лет Орбакайте, может спровоцировать зависть у многих ровесниц, а то и девушек помладше. Поэтому звезда часто выбирает силуэтные наряды, делая акцент на осиной талии.

Кстати, блузу с английским бантом эксперт по моде Эвелина Хромченко ранее назвала универсальной. Этот предмет гардероба сам по себе является стилеобразующим.

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