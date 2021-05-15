6 простых и эффективных упражнений для пресса
Видео
Как живет Марк Цукерберг: дешевая машина и зарплата в $1
Видео

Акцент на стройность: Орбакайте пришла на фотосессию в блузе с английским бантом и бежевой юбке-карандаш

49-летняя звезда обладает фигурой на зависть многим.

Акцент на стройность: Орбакайте пришла на фотосессию в блузе с английским бантом и бежевой юбке-карандаш
Кристина Орбакайте. Фото: Global look press

Старшая дочь Аллы Пугачевой, 49-летняя Кристина Орбакайте по возвращении из Италии, где провела несколько дней отпуска, приступила к работе. У звезды впереди 50-летний юбилей, и артистка вовсю готовится его отмечать.

Среди первоочередных дел у Орбакайте оказалась фотосессия. Знаменитость поделилась бэкстейджем в своем микроблоге, на кадрах которого позирует фотографу в черной блузке с английским бантом и бежевой юбке-карандаш длины миди.

Фигура, которой обладает в свои 49 лет Орбакайте, может спровоцировать зависть у многих ровесниц, а то и девушек помладше. Поэтому звезда часто выбирает силуэтные наряды, делая акцент на осиной талии.

Кстати, блузу с английским бантом эксперт по моде Эвелина Хромченко ранее назвала универсальной. Этот предмет гардероба сам по себе является стилеобразующим.

Смотрите также

Тэги

звездный образЗвездный стильКристина ОрбакайтеКристина Орбакайте последние новостинаряд звездыНовости googleОрбакайте новости