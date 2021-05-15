«Даву не трогай!»: Киркоров кинулся душить Маркони за шутку о своем подопечном

На телеканале «Россия 1» состоялась премьера нового музыкального шоу «Я слышу твой голос». Ведущим проекта стал блогер Владимир Маркони. По условиям проекта, помогать герою разгадывать, где настоящие певцы, а где их подобия, приходят настоящие звезды шоу-бизнеса. И в премьерном выпуске им стал Филипп Киркоров.
По итогам выпуска Киркорову предстояло спеть дуэтом с оставшимся финалистом выпуска. И если он окажется одарен музыкальным слухом, то герой выигрывает один миллион рублей. Во время представления высокого гостя, ведущий Владимир Маркони спросил у него, бывало ли в карьере певца, что ему уже приходилось петь с человеком без музыкального голоса и слуха. «Бывало ли вообще такое? Я имею в виду, после Давы», — пошутил шоумен.
На что король поп-музыки сначала рассмеялся, а потом начал защищать своего подопечного и схватил шоумена за горло.
«Даву не трогай! Не трогай Даву! Ему и так уже от Бузовой досталось», — и начал душить Маркони.
С блогером Давой Филипп Киркоров дружит до сих пор. Зимой у поп-короля вышел совместный фит про Rolex. А вскоре после этого Дава и Ольга Бузова расстались.