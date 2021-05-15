«Даву не трогай!»: Киркоров кинулся душить Маркони за шутку о своем подопечном

С бывшим бойфрендом Бузовой музыкант крепко дружит до сих пор.

На телеканале «Россия 1» состоялась премьера нового музыкального шоу «Я слышу твой голос». Ведущим проекта стал блогер Владимир Маркони. По условиям проекта, помогать герою разгадывать, где настоящие певцы, а где их подобия, приходят настоящие звезды шоу-бизнеса. И в премьерном выпуске им стал Филипп Киркоров.

По итогам выпуска Киркорову предстояло спеть дуэтом с оставшимся финалистом выпуска. И если он окажется одарен музыкальным слухом, то герой выигрывает один миллион рублей. Во время представления высокого гостя, ведущий Владимир Маркони спросил у него, бывало ли в карьере певца, что ему уже приходилось петь с человеком без музыкального голоса и слуха. «Бывало ли вообще такое? Я имею в виду, после Давы», — пошутил шоумен.

На что король поп-музыки сначала рассмеялся, а потом начал защищать своего подопечного и схватил шоумена за горло.

«Даву не трогай! Не трогай Даву! Ему и так уже от Бузовой досталось», — и начал душить Маркони.

С блогером Давой Филипп Киркоров дружит до сих пор. Зимой у поп-короля вышел совместный фит про Rolex. А вскоре после этого Дава и Ольга Бузова расстались.

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