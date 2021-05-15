Мамина принцесса: Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочурку в голубое бальное платье

Малышка Маша стала гостьей на детском дне рождения, где натанцевалась от души.

Телеведущая Лера Кудрявцева на днях вернулась из отпуска. Она с мужем Игорем Макаровым хорошо отдохнула в Дубае. Дочку они брать не стали, двухлетняя Маша осталась в Москве с бабушкой и няней.

Звездная мама по возвращении с курорта отправилась с дочкой на детский день рождения. Машеньку она нарядила в пышное бальное платье нежно-голубого оттенка, как настоящую диснеевскую принцессу.

Кадрами с детской вечеринки Кудрявцева поделилась в своем микроблоге. Дочка Леры с удовольствием повеселилась на празднике, принимая участие в подвижных играх, а также натанцевалась от души.

Напомним, дочка Маша у Кудрявцевой – второй ребенок. Первенцу теледивы, сыну Жану, уже 31 год, и он несколько лет назад стал отцом.

Смотрите также