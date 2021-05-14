«Если совсем коротко»: Иван Ургант поделился редким фото с женой Натальей

В кадре телеведущий целует любимую супругу во время велопрогулки.

Популярный шоумен Иван Ургант и его жена Наталья провели майские каникулы в США, где уже несколько лет живет и получает образование падчерица телеведущего Эрика.

Во время поездки звездная пара не только встретилась с девушкой, которую не видела больше года, но и получила явное удовольствие от общения друг с другом.

Иван Ургант и Наталья наслаждались прекрасной погодой, много гуляли и катались на велосипедах.

Кадром, сделанным во время одной из велопрогулок, в Instagram поделился Иван Ургант. Селфи получилось весьма романтичным – на снимке Иван и Наталья сливаются в поцелуе.

«Это если совсем коротко», — подписал фото Ургант, давая понять, что каникулы получились вдохновляющими.

«Девичьи сердца в очередной раз были разбиты», «Огонь!», «Идеальный кадр. Мост получился феерично», «Как это мило», — оценили снимок поклонники Ивана Урганта.

Стоит отметить, что шоумен нечасто показывает фото дочерей и жены. Телеведущий тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз, так что этот снимок Ивана и Натальи можно смело считать большой редкостью.

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