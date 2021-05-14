«Уже раздели?»: Ольга Бузова обнажила грудь, кокетливо прикрывшись простыней

Поющая телеведущая Ольга Бузова, недавно перенесшая операцию, взялась за свое. Звезда привычно устраивает провокации на своей страничке в Instagram. Ольга Бузова поделилась дерзким снимком, на котором запечатлена в гримерке перед выступлением в Екатеринбурге, куда прибыла в эту пятницу, 14 мая.

Ольга Бузова предстала в полуобнаженном виде. Теледива обернулась простыней, но при этом оставила открытой и доступной для всеобщего обозрения свою скромную грудь.

«Ольга Бузова дома! Давайте громче», — подписала фото на английском языке поющая телеведущая.

Первой на снимок отреагировала Виктория Боня. Она искренне возмущена тем, что Ольга себя Бузова совершенно не бережет себя.

«Оля, мы что зря переживали за тебя? После реанимации так пахать», — написала экс-участница «Дома-2» в комментариях.

Среди подписчиков Бузовой снимок вызвал неоднозначную реакцию. Многие критикую теледиву за столь провокационный кадр, а некоторые же считают, что звезда все делает правильно.

«Еще пару дней назад скорбила и рыдала. И уже оголилась. Все по классике», «Уже в Екатеринбурге раздели? Не успела с поезда сойти», «Сдала Бузова, прям стареет на глазах», — высказываются в Сети.

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