«Пройдет, точнее сказать, «проплывет»: Собчак поддержала Слепакова после его заявления о разводе с женой

Семен Слепаков официально объявил о том, что он и его жена Карина развелись. Сделал сценарист и автор песен это в нестандартной форме. На своей страничке в Instagram Семен Слепаков опубликовал объемное стихотворение, в котором поведал о своих принципах. В творении он уделил место и своей личной жизни.

«Я в браке давно уж не состою. Не буду вас утомлять деталями. Грустно, но – селяви — Нас прошлой осенью развели», — сообщил Семен Слепаков общественности.

Примечательно, что знаменитость одной из первых поддержала телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Она отметилась в комментариях к посту.

«Семен. Ты большой артист и очень талантливый человек. Остальное — пройдет. Точнее сказать, «проплывет», — написала Собчак в комментариях.

Между тем, именно Ксения Анатольевна была тем человеком, который сообщил общественности новость о разводе Семена Слепакова. Случилось это в апреле 2019 года во время шоу Андрея Малахова на канале «Россия» «Привет, Андрей!». Как бы невзначай Ксения Собчак объявила, что Семен Слепаков перешел в разряд завидных холостяков.

Стоит отметить, что за шесть лет брака с Кариной Семен Слепаков нигде и никогда не рассказывал о своей супруге. Пара редко появлялась на светских раутах и не давала интервью. Известно, что теперь бывшая супруга Слепакова по профессии юрист и к публичности никогда не стремилась.

Интересно, что сам Семен Слепаков вырос в крепкой и стабильной семье, его родители много лет вместе, чем юморист всегда очень гордился.

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