«Разогревается мой герой»: Шепелев показал заметно подросшего сына Фриске, играющего на фортепиано

В апреле сыну покойной певицы Жанны Фриске Платону исполнилось восемь лет. После смерти мамы воспитанием мальчика занимается его отец, известный телеведущий Дмитрий Шепелев.

Он делает все для того, чтобы Платон рос разносторонне развитым человеком. Мальчик изучает иностранные языки, занимается большим теннисом, лихо гоняет на скейтборде по снежным склонам и для своих лет прекрасно играет на фортепиано.

В эту пятницу, 14 мая, Платон Шепелев выступает на концерте, который в его жизни уже не первый.

«Сегодня у сына очередной концерт, уже третий по счету. Играет на фортепиано. Готовлю его. Будет красавчиком. А кто-то сегодня будет плакать», — поделился в сторис Instagram Дмитрий Шепелев.

Звездный отец показал, в каком наряде Платон выйдет на сцену. Выглаженный костюмчик — брюки, пиджак и футболка с модным принтом ждали момента, когда это все наденет юный музыкант.

Чуть позже Дмитрий Шепелев показал видео, на котором запечатлел сына, разыгрывающегося перед выходом на сцену.

«Разогревается мой герой», — подписал кадр Шепелев.

Платон заметно подрос. Совсем как взрослый он сидит за фортепиано с ровной спиной, чувствуется, что мальчик серьезен и сосредоточен.

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