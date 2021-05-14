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Климова похвасталась стройной фигурой, облачившись в велосипедки и майку

Актриса поделилась кадрами в своем Instagram.

Климова похвасталась стройной фигурой, облачившись в велосипедки и майку
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram

В январе этого года Екатерина Климова отметила свое 43-летие. Она — не только талантливая актриса, мама четырех детей и просто красивая женщина. В своем Instagram Екатерина поделилась кадрами, на которых похвасталась своей физической подготовкой. Она легко и непринужденно перемещалась по залу, облачившись в белую майку и черные велосипедки. Фанаты засыпали ее комментариями.

«Посмотрел «По законам военного времени». Вы были великолепны! Мать четырех детей — огонь! Красавица», — писали пользователи Сети.

Напомним, Климова была в браке трижды. С актером Гелой Месхи она рассталась в 2019 году. В том союзе родилась девочка Белла, которой в этом году будет шесть лет.

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