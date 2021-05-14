«Миша благодарил, что я его пристроил»: Стоянов рассказал о последних перед трагедией съемках Ефремова

Мало кто знает, что последней работой в кино актера Михаила Ефремова, отбывающего сейчас наказание за смертельное ДТП, стала роль вампира деда Славы в сериале «Вампиры средней полосы».

На съемочную площадку фильма Ефремов попал по рекомендации своего друга, актера Юрия Стоянова, который тоже снимался в сериале в этой же роли. Он начал работу над «Вампирами средней полосы», но съемки были приостановлены в силу неких причин. Юрий Стоянов перешел в другой большой проект, когда его позвали сниматься вновь. Вместо себя он посоветовал Михаила Ефремова и Романа Мадянова. Создатели сериала утвердили первого.

«Миша благодарил меня, что я его пристроил. Я был счастлив, что я не подвел людей, а посоветовал роскошного артиста, — поделился Юрий Стоянов. — А потом пандемия, съемки были приостановлены А потом случилась вся эта трагедия с Мишей, создатели сериала вновь обратились ко мне. Я не понял, что произошло, я думал, фильм уже снят. Я согласился играть деда Славу на условиях, что если произойдет чудо, и Мишу выпустят, и будет один день оставаться съемок, то пусть он возвращается в картину, у меня не будет никаких претензий».

Таким образом, два прекрасных актера сыграли одного персонажа. Об этом Юрий Стоянов рассказал в фильме о фильме «Вампиры средней полосы», вышедшем на ведиосервисе Start. В нем также содержатся уникальные кадры со съемок сериала, где в одних и тех же сценах можно увидеть Юрия Стоянова и Михаила Ефремова.

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