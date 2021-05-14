«Фигура – огонь»: Лопырева в синем бикини похвасталась идеальным загаром

В последнее время Виктория Лопырева живет в Дубае. Блондинка редко приезжает в Москву, предпочитая поездки на Мальдивы или в Майами. Поэтому, не удивительно, что ее загар просто идеальный. В своем Instagram модель опубликовала снимок, на котором позировала в синем крошечном бикини.

«Сто тысяч раз я говорила в интервью, что нет никакого секрета в том, чтобы иметь идеальное тело, как и нет универсальных диет или техник похудения, которые подходят всем! Слушать и слышать своё тело — вот, что по настоящему важно!», — написала Лопырева.

Фанаты оценили ее тело.

«Фигура – огонь! Огненная! Красотка! Какое тело!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Виктория замужем за бизнесменом Игорем Булатовым, который недавно стал чиновником. На днях он прилетел в Дубай к жене и сыну. Марку Лео в этом году исполнилось уже два года.

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