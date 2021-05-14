«Не помеха нежности»: беременная Лиза Арзамасова в черном платье в белый горошек запечатлелась с подругой

Актриса Лиза Арзамасова недавно сообщила о своей беременности. Звезда сериала «Папины дочки» ждет первенца от своего супруга, известного фигуриста и продюсера Ильи Авербуха.

В эти прекрасные майские дни будущая мама старается как можно больше времени проводить на воздухе. Лиза Арзамасова в компании со своей школьной подругой посетила открытый ресторан, расположенный на берегу Химкинского водохранилища. Девушки прекрасно провели время и сделали фото на память о чудесном дне. Снимком Лиза Арзамасова поделилась в Instagram, рассказав о многолетней дружбе с одноклассницей Дашей.

«Держим связь при всех потрясающих изменениях и поворотах взрослой жизни. Даша работает в дипломатической миссии в Африке, я ношусь по белу свету. Но все это не помеха нежности», — поделилась под фото Лиза Арзамасова.

Для встречи с подругой беременная Лиза выбрала трендовое платье – черное в белый горошек, которое прекрасно драпирует ее изменившиеся формы и очень идет будущей мамочке.

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