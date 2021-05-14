«Я не поправилась»: Ольга Бузова готова дать первый концерт после операции

Всего неделю назад Ольга Бузова публиковала в Instagram видео из больничной палаты, на которых сообщала, что перенесла операцию, плохо отошла от наркоза и ужасно себя чувствует.

Теледива не стала раскрывать детали и причину хирургического вмешательства, она лишь давала понять, что ситуация очень серьезная, и ей предстоит долгая реабилитация в домашних условиях.

Но 9 мая врачи уже отпустили звездную пациентку из клиники, 12 числа Ольга Бузова начала заниматься фитнесом, а на 14 мая, как выяснилось, у нее запланировано выступление в Екатеринбурге. Отменять или переносить его звезда не стала. Теледива поделилась фото в Instagram, которое сделала незадолго до вылета на Урал.

«Как вы быстро поправились. И сразу на работу. А здоровье не важнее все-таки для вас?» — проявила заботу об Ольге одна из подписчиц.

Этот комментарий поющая телеведущая не оставила без внимания. Ольга Бузова дала понять, что не все так прекрасно, как может показаться. Звезда намекнула, что будет выступать, делая усилия над собой.

«Я не поправилась», — ответила Ольга поклоннице.

Смотрите также: