«Никто мне не поверит»: Надя Михалкова публично обратилась к старшей сестре

Четырнадцатого мая старшая дочь известного режиссера Никиты Михалкова Анна отмечает свой день рождения. Звезде сериала «Обычная женщина» исполнилось 47 лет.

В этот день Анна Никитична принимает поздравления от своих близких, поклонников и коллег.

Проникновенный пост в честь дня рождения старшей сестры написала Надежда Михалкова. Она призналась, что Анна с ней довольна строга, вероятно, по причине сильной любви.

«Я люблю тебя, лапулик! По твоему «алло» можно сразу понять, какое у тебя настроение, по твоему молчанию понятно, что ты думаешь. Лучше старшей сестры и не придумаешь. Никто мне не поверит, что ты строга и только со мной почему-то, но я хочу думать, что просто любишь больше всех меня», — написала в Instagram Надежда Михалкова.

Именинница первой отреагировал на публикацию младшей сестры, давая понять, что слова Нади ее очень тронули.

«Лапулик, я плачу», — написала Анна Михалкова.

Напомним, май – самый праздничный месяц в семье известной актрисы. 4 мая отмечал свой день рождения старший сын Анны и ее мужа Альберта Бакова, Андрей Баков. Следом, 5 мая, поздравления принимал сын Анны Сергей, 14 мая — сама актриса, а 27-го мая день рождения у отца этого семейства предпринимателя Альберта Бакова.

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