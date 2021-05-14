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«Никто мне не поверит»: Надя Михалкова публично обратилась к старшей сестре

Дочь известного режиссера отмечает свой день рождения.

«Никто мне не поверит»: Надя Михалкова публично обратилась к старшей сестре
Надя Михалкова. Фото: instagram.com/nadiamixalkova/

Четырнадцатого мая старшая дочь известного режиссера Никиты Михалкова Анна отмечает свой день рождения. Звезде сериала «Обычная женщина» исполнилось 47 лет.

В этот день Анна Никитична принимает поздравления от своих близких, поклонников и коллег.

Проникновенный пост в честь дня рождения старшей сестры написала Надежда Михалкова. Она призналась, что Анна с ней довольна строга, вероятно, по причине сильной любви.

«Я люблю тебя, лапулик! По твоему «алло» можно сразу понять, какое у тебя настроение, по твоему молчанию понятно, что ты думаешь. Лучше старшей сестры и не придумаешь. Никто мне не поверит, что ты строга и только со мной почему-то, но я хочу думать, что просто любишь больше всех меня», — написала в Instagram Надежда Михалкова.

Именинница первой отреагировал на публикацию младшей сестры, давая понять, что слова Нади ее очень тронули.

Анна Михалкова отреагировала на теплые слова младшей сестры
Анна Михалкова отреагировала на теплые слова младшей сестры. Фото: instagram.com/nadiamixalkova/

«Лапулик, я плачу», — написала Анна Михалкова.

Напомним, май – самый праздничный месяц в семье известной актрисы. 4 мая отмечал свой день рождения старший сын Анны и ее мужа Альберта Бакова, Андрей Баков. Следом, 5 мая, поздравления принимал сын Анны Сергей, 14 мая — сама актриса, а 27-го мая день рождения у отца этого семейства предпринимателя Альберта Бакова.

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