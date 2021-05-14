«Розовый – трендовый»: Валерия показала, как сделать яркий макияж

Валерия любит радовать поклонников своими ярким образами. Дело касается не только модных нарядов артистки, но и макияжа. На этот раз певица нанесла мейкап в ярко-розовых тонах, а снимком поделилась в своем Instagram. Эксперт портала Teleprogramma.pro, визажист Екатерина Фридман отметила, что цвета в макияже подобраны отлично.

«Подходит к ее образу. Тени подчеркивают глаза и делают их еще ярче. Розовый – это трендовый цвет сезона, который отлично смотрится и отлично подчеркивает ее лицо. Ничего не перегружено», — сказала Фридман.

Справка Teleprogramma.pro

Екатерина Фридман – визажист. Окончила онлайн курсы в школе Гоар Аветисян, а также обучалась у топового мастера Волгограда Анны Орловой.

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