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«Розовый – трендовый»: Валерия показала, как сделать яркий макияж

Выбор артистки оценила визажист Екатерина Фридман.

«Розовый – трендовый»: Валерия показала, как сделать яркий макияж
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya

Валерия любит радовать поклонников своими ярким образами. Дело касается не только модных нарядов артистки, но и макияжа. На этот раз певица нанесла мейкап в ярко-розовых тонах, а снимком поделилась в своем Instagram. Эксперт портала Teleprogramma.pro, визажист Екатерина Фридман отметила, что цвета в макияже подобраны отлично.

«Подходит к ее образу. Тени подчеркивают глаза и делают их еще ярче. Розовый – это трендовый цвет сезона, который отлично смотрится и отлично подчеркивает ее лицо. Ничего не перегружено», — сказала Фридман.

Справка Teleprogramma.pro

Екатерина Фридман – визажист. Окончила онлайн курсы в школе Гоар Аветисян, а также обучалась у топового мастера Волгограда Анны Орловой.

Екатерина Фридман
Екатерина Фридман. Фото: личный архив

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