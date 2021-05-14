«Вот такие сейчас носят»: Хромченко показала трендовые брюки, которые надо приобрести модницам в этом сезоне

Программа «Модный приговор» на Первом канале уже давно стала инструкцией по поиску собственного стиля не только для героинь мейковер-шоу. Ежедневно миллионы телезрительниц внимают советам фэшн-экспертов Эвелины Хромченко и Александра Васильева, чтобы сделать свой гардероб актуальным и отвечающим современным веяниям моды.

В новом выпуске проекта 54-летняя Гюльнара, как и множество женщин, хочет быть красивой и выглядеть интересно. Только вот ее гардероб немного отстал от моды на пару десятилетий. Но это видят только ее дочка и сын. Сама же женщина убеждена, что одевается красиво.

Для одного из выходов стилисты переодели героиню в белую рубашку оверсайз и брюки клеш, которые, кстати, позаимствовали из ее же гардероба. Дело в том, что цикличная мода вновь вернула в этом сезоне на фэшн-Олимп этот фасон.

Но дети Гюльнары высмеяли вещь. «Это брюки, от которых мы с Тимуром пытаемся избавиться уже много лет», — призналась дочь героини. На что фэшн-эксперт Эвелина Хромченко предостерегла участницу от ошибки:

«Брюки, от которых вы в нынешнем сезоне избавляться не должны, а должны купить себе такие же, потому что мода возвращается, раз в 25 лет это происходит», — заметила стилист. И подчеркнула: «Вот такие сейчас носят».

Кстати, сейчас актуальными являются не только брюки клеш. Среди трендовых пальму первенства несколько сезонов удерживают лампасы на брюках, которые, по убеждению Хромченко, никогда не выйдут из моды.

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