«Одета со вкусом»: Бузова полетела на гастроли в кроп-топе и легинсах цвета увядшей розы

Ольга Бузова на майские выходные очень напугала своих поклонников, когда пропала с инстарадаров на целые сутки. Девушка не выходила на связь, и оказалось, что повод волноваться за нее был серьезный – она попала в больницу, где ей провели экстренную операцию. Ее выписали на 9 мая, и девушка несколько дней восстанавливалась дома.

Сейчас Бузова активно идет на поправку. Певица уже возобновила тренировки, походы в ресторан и даже гастроли – все ради того, чтобы не лишать своих фанатов радости от встреч на концертах. Сейчас звезда улетела в Екатеринбург, откуда шлет приветы в микроблоге.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Бузова предупредила поклонников, что уже на пути в столицу Урала. Она запечатлелась в аэропорту в удобном спортивном комплекте цвета увядшей розы, состоящем из кроп-топа и легинсов. Оголенные плечи девушка скрыла кожаной косухой. Стилист Анжелика Галустян прокомментировала наряд певицы.

«Образ хороший, Ольга одета со вкусом. В данном случае мы видим яркий тренд весенне-летнего сезона – грубые кроссовки на тракторной подошве в сочетании с легинсами. Вместе с косухой получается удобный повседневной образ для жизни в большом мегаполисе», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Галустян Анжелика — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист. Специализируется на работе с клиентами и стилизации фэшн-съемок. Прошла курс Карины Шерер и повышение квалификации у Маргариты Мурадовой.

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