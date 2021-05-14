«Место силы»: похудевшая Собчак в полупрозрачном наряде позировала на побережье

Ксения Собчак улетела в Мексику. Там телеведущая посещает различные популярные туристические точки и наслаждается отдыхом. А его моментами делится со своей многомиллионной армией подписчиков в Instagram. На этот раз блондинка позировала на побережье океана, облачившись в полупрозрачный белую юбку в пол и топ. Образ дополнила крупными бусами.

«Я абсолютно влюбилась в это место силы. Здесь лучший в мире бесконечный пляж, потрясающий японский ресторан (мы два вечера оттуда не вылезаем), сервис на пляже — мгновенный, и если приезжать как мы, вне сезона американских каникул, то тишь и благодать», — написала Собчак.

Фанаты оценили фотосессию.

«Какая красота! Красотка! Что-то похудели!», — писали пользователи Сети.

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