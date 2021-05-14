«Это не мое»: сын Королевой и Тарзана объяснил, почему не остался жить в Америке

Как отметил Архип Глушко, есть как минимум три причины, почему ему не понравилось в США.

Сын певицы Наташи Королевой и культуриста Тарзана, 19-летний Архип Глушко, в Instagram объяснил, почему не остался жить в США. На днях он побывал в солнечном Майами, где у его родителей есть шикарный дом.

«Прожив там три года, я понял, что это не мое. По трем причинам: менталитет людей, климат (я не фанат постоянной влажности и сорокоградусной жары круглый год), атмосфера (в Майами очень скучно, вся жизнь протекает очень медленно)». Архип Глушко

Как отметил Архип Глушко, за время жизни во Флориде он завел много друзей и знакомых. Сегодня порой он чувствует ностальгию по этому месту.

Напомним, что Архип Глушко — единственный сын Королевой и Тарзана. Молодой человек увлечен изучением японского языка. Кроме того, он с недавних пор стал записывать песни собственного сочинения. Не исключено, что на музыкальном небосклоне в недалеком будущем загорится новая звездочка.

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