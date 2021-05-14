«Было бы нечестно включать меня за былые достижения»: Медведева – о своем отсутствии в сборной

Как отметила чемпионка мира и Европы, она не планирует бросать тренировки.

Фигуристка Евгения Медведева в Instagram прокомментировала свое отсутствие в заявке в состав сборной России на предстоящий олимпийский сезон. По ее словам, ее не включение вполне справедливо.

«Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения. Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас. Я за спортивный принцип. Но фигурное катание — вид спорта, где очень быстро все меняется». Евгения Медведева

Как отметила Евгения Медведева, в мире фигурного катания было много примеров, когда те, кого списывали со счетов, добивались в итоге выдающихся результатов. Сама она нормально отнеслась к решению федерации. Тренировки бросать спортсменка в ближайшее время не намерена. Она продолжит подготовку к новому сезону.

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Ранее стало известно, что Евгении Медведевой, как и олимпийской чемпионки корейского Пхенчхана Алины Загитовой не оказалось в расширенном списке сборной России. Обе фигуристки уже давно не могут похвастаться хорошими результатами. Они очень давно не появлялись на льду на официальных соревнованиях. Эксперты склонны считать, что звездам пора завершать свои профессиональные карьеры.

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