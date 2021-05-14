«Хочется разрыдаться от предательства»: Волочкова объяснила, почему мать и дочь не общаются с ней

В новом интервью балерина призналась, что конфликтует с родственниками как раз из-за бесед с журналистами.

В своей исповеди, которая вышла на видеоплатформе Premier, известная балерина Анастасия Волочкова поделилась множеством фактов о своей личной жизни. В частности, она объяснила, почему ее мать и дочь с ней не общаются. Оказалось, что причина конфликта как раз в подобных откровенных интервью.

«После выхода одной программы маме не понравилось, что я сказала что она фактически украла у меня недвижимость, подаренную Сулейманом Керимовым. Она продала ее, не сказав мне, — поделилась 45-летняя артистка. — Дочери Арише не понравилось, что я сказала правду про ее папу, что он украл у меня три миллиона долларов 12 лет назад. Я стала злейшим врагом. Мой номер телефона заблокирован с их стороны. Мне иногда хочется просто разрыдаться от предательства, разочарования и чувства большой несправедливости».

Несмотря на то, что 15-летняя Ариадна якобы не общается со своей звездной мамой, Волочкова тут упомянула о том, что дочь запрещает ей говорить новую неприятную правду.

«Я знаю, что как мать исполнила все свои обязательства. Самая главная роль, которую я исполнила в своей жизни, это роль материнства. И я исполнила ее достойно», — заявила Волочкова.

Напомним, единственная дочь звезды балета, Ариадна, родилась от брака с бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара рассталась уже через год после свадьбы, а после артистка объявила, что официально не расписывалась с этим мужчиной.

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