«Девочки из кордебалета становились проститутками»: Волочкова рассказала о нравах в Большом театре

Как отметила балерина, ее коллеги выезжали за границу на гастроли не только для выступлений.

Балерина Анастасия Волочкова в «Исповеди» на Premier рассказала о нравах, которые, как она уверяет, до сих пор царят в Большом театре.

«Девочки из кордебалета становились проститутками. Они выезжали за границу на гастроли, но не только танцевали, а еще и оказывали интимные услуги. Администраторы театра стояли со списками и загоняли девочек на банкеты с продолжением, предупреждая, что будет постель».

Анастасия Волочкова

Как отметила балерина, отказаться, конечно, было можно. Однако таким девушкам больше уже не было места в заграничных поездках. По словам танцовщицы, Большой театр просто «погряз» в таких историях за последние десятилетия. Причем, как она утверждает, после ее ухода ситуация стала только ухудшаться. Всем, кто не верит, она посоветовала обратиться к артисту балета Николаю Цискаридзе, который, как она уверена, может рассказать много интересного.

Ранее Цискаридзе действительно рассказывал о харассменте в Большом театре. По его словам, с некоторыми коллегами, которые принуждали балерин к интиму, он больше никогда не будет общаться.

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