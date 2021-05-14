Загитовой и Медведевой не оказалось в составе сборной России на олимпийский сезон

Зимняя Олимпиада пройдет в 2022 году в столице Китая – Пекине.

Олимпийская чемпионка 2018 года в корейском Пхенчхане по фигурному катанию среди женщин Алина Загитова и серебряный призер тех Игр Евгения Медведева не вошли в состав сборной России на олимпийский сезон.

За три путевки на Олимпиаду развернется борьба между группой спортсменок. Среди них значатся такие имена, как Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерв сборной России попали Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Напомним, что ближайшая зимняя Олимпиада должна пройти в 2022 году в столице Китая – Пекине, сообщает «Российская газета».

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Добавим, что Алина Загитова и Евгения Медведева уже давно не появлялись на официальных стартах. При этом они пока официально свою карьеру не завершали. Многие эксперты склонны считать, что их лучшие годы уже давно позади.

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