«Хайпует на горе других людей!»: Давида Манукяна уличили в рекламе его поездки в Казань

Популярный блогер Давид Манукян, не оставшийся равнодушным к трагедии в Казани, не ограничился скорбным постом о жертвах стрельбы в школе и самолично поехал в Татарстан, чтобы поучаствовать в траурных мероприятиях. Как и положено человеку его рода деятельности, 28-летний мужчина все этапы своего путешествия транслировал в соцсетях. С печальным лицом Дава побывал около школы № 175 и в больнице, где лежат пострадавшие, сопровождая свои посты грустными подписями.

Однако, как выяснили пользователи социальных сетей, для бывшего жениха Ольги Бузовой это была не просто акция солидарности с жителями Казани. Блогер сделал пост в Instagram с фотографией цветов у школы и подписью: «Эта трагедия касается каждого из нас. Словами людей не вернуть…» А затем заказал для него таргетированную рекламу, чтобы данную публикацию увидело как можно большее число пользователей, которые пока не являются подписчиками Давы. Об этом трюке сообщает «Комсомольская правда».

Не все подписчики звезды оценили этот ход. Под скорбным постом блогера среди хвалебных появились и упрекающие комментарии:

«Не упустил лишний раз возможность хайпануть, и не важно, что это трагедия и чья-то жизнь. Как блогер и человек, ты опустился. Дизлайк» «Объясните мне, пожалуйста, для чего он поехал в Казань? Я понимаю, министр просвещения и здравоохранения там, но для чего он там нужен? Сходить к деткам в больницу, снять видео, какой он молодец? Нужно на другом пиариться, а не на детях!» «Дава, а сопереживать в одиночестве, помочь детям, родителям — никак? Обязательно светиться надо, в самолетике пальчики поднять, личико грустное, прям как у твоей бывшей, та тоже грустит по делу и без дела. Вот что вы за люди такие, селебры?» «Дава хайпует на горе других людей! Зачет» «Судя по сториз, летали в Казань, похайпиться и заработать лишний миллион на трагедии и горе людей. Все обесценено, и это пошло».

Конечно, некоторые комментаторы поддержали Даву и отметили, что он приехал на место трагедии лично, пока другие просто выкладывали свечки в Instagram.

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