«Прямо из Дома кино меня забрала скорая. Лежу в хирургии»: Оксана Сташенко угодила в больницу

Актриса заявила, что у нее неожиданно начались резкие боли в животе.

Актриса Оксана Сташенко в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что угодила в Боткинскую больницу.

«Терпела до последнего, но боли резкие в животе не проходили. Прямо из Дома кино меня забрала скорая. Уколы ставят, уже шесть штук, капельницы одна за другой. Лежу в хирургии. Скоро поставят диагноз и решат, что делать дальше».

Оксана Сташенко

Как отметила актриса, медики хотят исключить у нее язвенную перфорацию и панкреатитный шторм. «Врачи гениальные! Столько внимания, заботы от сестричек, медбратов. Каждый час приходят и проверяют мое состояние. Как к родному человеку здесь относятся. У меня торчит катетер в вене, будут еще капать. Мне сделали систему. Перевели в палату. Ставят препараты. Есть и пить мне нельзя. Всех люблю. Мы победим», — заметила актриса.

больше по теме Масленица по-мексикански: Оксана Сташенко поделилась необычным рецептом на праздник Вам понадобится кукурузная мука и темная фасоль.

Напомним, что Оксана Сташенко – заслуженная артистка России. Этого высокого звания она была удостоена в 2009 году. Ей сейчас 54 года.

Смотрите также: