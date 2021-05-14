«Мне говорили, что надо делать операцию»: Рита Дакота рассказала о своем здоровье

Зимой девушка экстренно попала в больницу на Бали, и врачи не могли определить, что с ней.

В проекте «Загугли звезду» — новый гость. А точнее гостья — певица Рита Дакота. Участница «Фабрики звезд – 7» не только ответила на вопросы о себе, которые ищут поклонники в Интернете, но и поведала достаточно много откровенного.

В частности, девушка вспомнила, как из-за экстренной госпитализации на Бали в январе ей пришлось перенести концерт, билеты на который были проданы. Сейчас, спустя несколько месяцев после случившегося, девушка довольно философски смотрит на ситуацию: она слишком много работала и таким образом Вселенная с ней «поговорила».

Сейчас здоровью звезды ничто не угрожает. А тогда, в январе, ей казалось, что она вот-вот может умереть: приступы боли в животе были очень сильными. Девушку положили под капельницу, обследовали и долго не могли понять, что с ней, а потом нашли новообразования. Оказалось, это две кисты.

«Мне говорили, что надо делать операцию. Я не стала делать никакую операцию, и все у меня рассосалось само, все ушло», — призналась девушка.

То время, которое у нее высвободилось из-за отмены концерта и полета в Москву, девушка использовала максимально плодотворно и смогла открыть для себя новые направления для самореализации.

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