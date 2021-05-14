«Захватил проект»: Волосожар объяснила, почему скрывала беременность на «Ледниковом периоде»

По словам фигуристки, о своем интересном положении она узнала уже в разгар тренировок.

Фигуристка Татьяна Волосожар заявила, что узнала о своем интересном положении в разгар тренировок на «Ледниковом периоде».

«Я каталась весь первый триместр, меня захватил проект. Никому из коллег не сказала. Но работала сообща с докторами, с их разрешения выходила на лед: мой врач держала все под контролем, а я с ней обговаривала нагрузки. Тем более, что, беременная Анжеликой, я каталась до четвертого месяца». Татьяна Волосожар

Как отметила Волосожар, она скрывала, что беременна и от своего партнера по шоу актера Евгения Пронина, который никогда ранее не вставал на коньки. Призналась она лишь, когда они уже вылетели из шоу. Как сказал ей Пронин, если бы он узнал сразу о беременности Волосожар, то не рискнул встать с ней в пару на проекте. Кроме того, фигуристка не хотела, чтобы ее положение влияло на оценки судей. Ей могли бы начать ставить завышенные балы, что, конечно, несправедливо, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Татьяна Волосожар уже несколько лет счастлива в браке с фигуристом Максимом Траньковым. У пары есть совместная дочь Анжелика.

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