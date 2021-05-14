Стильная весна: Навка в худи цвета капуччино запечатлелась на прогулке

Сейчас подобные кофты с капюшоном на пике популярности у модниц.

То, что кофту с капюшоном, называемую худи, полюбили женщины независимо от возраста и социального положения в обществе, признают многие известные стилисты. Например, Эвелина Хромченко ранее рассказала, что такую бешеную популярность этой вещи снискали ее комфорт и универсальность. К тому же они дополнительно омолаживают образ своей обладательницы, что несомненно идет в плюс.

Худи уже активно внедрили в свой стиль Ольга Бузова, Анастасия Костенко, Лера Кудрявцева. Среди поклонниц комфорта этой кофты — и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. Накануне звезда льда отправилась на прогулку в расслабленном образе: без макияжа, с бейсболкой на голове и в худи цвета капучино.

Навка поделилась селфи у себя в микроблоге. С чем именно девушка просочетала трендовую кофту, она не показала. А между тем Хромченко советует выгуливать худи и с нарядной юбкой, можно даже из перьев, и с обычными джинсами, и с шортами.

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