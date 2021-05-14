«Для меня это человек, которого я не знаю»: дочь Ирины Салтыковой нелестно высказалась об отце

Дочь певицы Ирины Салтыковой, Алиса, в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что не поддерживает отношений со своим отцом — музыкантом Виктором Салтыковым.

«С отцом связь не завязывается. Даже не знаю, почему. С папой у меня общения нет. Поэтому я предпочитаю не лезть в это во все. Если он будет когда-то готов, то я приму его с открытыми объятиями». Алиса Салтыкова

Как отметила Алиса Салтыкова, возможно, ее отец просто не готов к общению с ней. «Но я не буду наседать на него. У меня с сестрой Аней есть одно единственное правило. Про папу мы не разговариваем. У нее один папа. У меня другой. Это не один и тот же человек. Для меня Виктор Салтыков — человек, которого я не знаю. Я своих друзей чаще вижу, чем видела в своей жизни его. Я не могу плохое про него сказать, но и хорошего тоже не могу. Как такового отца у меня не было», — заявила дочь певицы.

Напомним, что единственным официальным мужем Ирины Салтыковой был музыкант Виктор Салтыков. От него она родила дочь Алису. Брак рухнул в 1995 году.

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