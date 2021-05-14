«Девочка в розовом»: Лиза Галкина в вязаном козырьке и модном тренче позировала папе перед школой

В этом году детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина, двойняшкам Лизе и Гарри, исполнится уже по восемь лет. Звездные наследники развиты не по годам: говорят по-французски, декламируют стихи, играют и с легкостью импровизируют на пианино, Гарри любит мастерить по дому, фотографировать, а Лиза — петь, танцевать и наряжаться.

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Максим Галкин часто показывает, как дела у сына и дочки. Ребята заканчивают первый класс, остаются считанные дни до летних каникул, но папа неизменно провожает детей по утрам в школу. На этот раз шоумен поделился новым снимком Лизы перед уроками, на котором нарядная девочка позирует в лучах утреннего солнца.

«Девочка в розовом», — подписал снимок Галкин.

Лиза и вправду в этот раз отдала предпочтение нежно-розовой палитре. Она выбрала вязаный козырек Gucci и модный тренч, которые стильно сочетала с белыми колготками в рубчик.

«Какая милая розовая принцесса», «Красавица!», «Что за чудо!», «Девочка-прелесть», «Милота», «Такая Лиза милая девочка, само очарование», «Мне очень нравится, как одеваете детей! Со вкусом, модно и по-детски. Чаще всего сейчас детей одевают модно, но чрезмерно взросло», «С задорной улыбкой!»— написали фолловеры.

Кстати, Лиза раньше обожала устраивать маме с папой показ мод. Причем девочка наряжалась и в мамины вещи, чем умиляла еще больше.

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