«Мне не по карману»: Калашникова назвала стоимость выставленного на продажу отеля Ротару в Крыму

Певица Анна Калашникова заявила, что ее коллега София Ротару продает свой шикарный отель в Крыму «Вилла София» за 23 миллиона евро.

По словам Калашниковой, изначально сын Ротару, Руслан Евдокименко, продавал гостиницу за 25 миллионов евро. Однако покупателей не нашлось. Тогда он сбросил с начальной цены два миллиона евро. Как отметила Калашникова, риелторы сказали ей, что цена на отель сильно завышена. Вряд ли его удастся продать за такие огромные деньги.

«Мне пока тоже такая покупка не по карману, много средств уходит на содержание недвижимости в Москве и в Испании. Думаю, что если кто и купить отель Ротару, то какой-нибудь ее поклонник, для которого будет приятно хотя бы таким образом прикоснуться к этой легендарной артистке». Анна Калашникова

Напомним, что сейчас отель «Вилла София» в Ялте закрыт. В свое время ночь в люксе стоила здесь 80 тысяч рублей. Самый скромный номер обходился туристам в 15 тысяч рублей.

Смотрите также: