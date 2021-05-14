«Пропагандировала расистские лозунги»: Дакота вспомнила о нацистских наклонностях победительницы «Фабрики звезд — 7»

Новым гостем авторского проекта «Загугли звезду» на портале Teleprogramma.pro стала Рита Дакота. Певица, композитор, блогер честно ответила на вопросы о себе, своей личной жизни и карьере, а также вспомнила период рассвета карьеры — участие в шоу «Фабрика звезд» на Первом канале.

Девушка призналась, что участие в этом музыкальном проекте далось ей нелегко, она много страдала на площадке, познав жестокие реалии настоящего шоу-бизнеса. После финала шоу певица смогла осознать и принять этот период в своей жизни благодаря работе с психологом.

Вспоминая «Фабрику» (певица участвовала в седьмом сезоне шоу. — Прим. ред.), девушка не смогла не привести пример с Анастасией Приходько.

«У нас была девочка, которая пропагандировала расистские лозунги, обижала темнокожих участников (в 2007 году победила Анастасия Приходько. — Прим. ред.). Ее идеология не вязалась с моей. И мне, 17-летнему ребенку, казалось, что в шоу-бизнесе зло побеждает добро. Она выиграла, стала звездой, а добрые ребята — нет. Мир несправедлив», — рассказала Дакота.

Дакота, напомним, даже пыталась образумить Приходько, когда та нападала на темнокожую участницу Корнелию Манго за то, что она — африканка. Об этом писали еще в 2014 году. В частности, портал Life приводил фразы Приходько, в которых она открыто скандировала фашистские лозунги.

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