Ни капли макияжа: Пугачева с небрежной прической примерила узкие джинсы с «рваными» коленками

Алла Пугачева в свои 72 года уже давно отказалась от гастролей и концертов. Исключение, Примадонна отечественного шоу-бизнеса сделала только на свой юбилей, выступив в Кремлевском дворце. Тогда поздравить и поддержать Аллу Борисовну пришли не только поклонники и звезды, но и самые близкие. Так, за кулисами, а потом и на сцене можно было увидеть Кристину Орбакайте с сыновьями — Никитой Пресняковым и Дени Байсаровым, а также дочкой Клавой. Вместе со взрослыми веселились на празднике и двойняшки Гарри и Лиза.

Примадонна крайне редко появляется на светских мероприятиях. Однако вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным певица побывала на юбилее Насти Ивлеевой. Свое 30-летие жена Элджея с помпой отпраздновала в ресторане Прага.

Позже Алла Пугачева отметила свой день рождения в подмосковном замке в деревне Грязь, пригласив на ужин друзей и близких. Поздравить именинницу из Штатов прилетела и Кристина Орбакайте.

На одной из тусовок Примадонна засветилась с мужем Максимом Галкиным и давним другом семьи певцом Александром Буйновым. Памятный кадр появился на фанатской страничке певицы. Для вечеринки Алла Пугачева примерила футболку с молодежным принтом и поношенные узкие джинсы-скинни с «рваными» коленками. Изюминкой образа стали кеды и небрежная прическа с челкой. Ко всему прочему, певица блистала на празднике без макияжа, подчеркнув свою естественную красоту. Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что Алла Пугачева с замужеством похорошела и постройнела.

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