«Приходил пьяный и дрался со мной»: Ирина Салтыкова назвала причины краха брака с мужем

По словам певицы, у них были прекрасные моменты в отношениях, но все достаточно быстро рухнуло.

Певица Ирина Салтыкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему рухнул ее брак с музыкантом Виктором Салтыковым.

«Мне вообще казалось поначалу, что мы словно Ромео и Джульетта. У нас были прекрасные отношения. Да что там говорить — была любовь. Виктор, правда, хотел, чтобы я дома сидела. Он был против, чтобы я записывала песни. Согласился только, когда узнал, что я буду хорошо зарабатывать в «Мираже». В группе я пробыла всего три месяца, а потом Виктор сказал, что я там не буду работать». Ирина Салтыкова

Как отметила Салтыкова, муж очень сильно ее ревновал. «Он даже меня не отпускал ужинать. Руку на меня поднимал. Ну и алкоголь сыграл свою роль. Трезвый Виктор был замечательным, но как только он выпивал — становился невменяемым. Я даже не раз вызывала милицию. А кому мне было жаловаться? Соседям? Он приходил пьяный и дрался со мной. За меня отец заступался. Мы были счастливы только два года, а потом начался ад. Ничего хорошего у нас не было», — заметила Ирина Салтыкова.

Напомним, что Ирина Салтыкова была замужем за Виктором Салтыковым с 1987 по 1995 год. В этом браке родилась ее единственная дочь Алиса.

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