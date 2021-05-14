«Сулейман бы схватил фиолетовый платок»: жена Халита Эргенча блеснула прелестями в мокром бикини

Халит Эргенч сыграл одну из главных ролей в турецком сериале «Великолепный век», а вот его жене Бергюзар Корель достался персонаж второстепенного плана. Супруги познакомились на съемочной площадке многосерийной ленты «1001 ночь». Влюбились, сыграли пышную свадьбу и стали родителями: у пары подрастают двое детей — сыновья Хан и Али. Поговаривали, что ради актрисы Халит даже ушел из семьи, бросив предыдущую жену.

Не удивительно, что Бергюзар ревновала Эргенча к Мерьем Узерли. Сам Халит говорил о том, что его жене было сложно смотреть, как он страстно целует и обнимает другую актрису, сыгравшую Хюррем султан. Но и сама Бергюзар может похвастаться шикарной фигурой. И партнерше Халита Эргенча по «Великолепному веку» нисколько не уступает. Поклонники и вовсе сошлись во мнении, что она могла бы сыграть Хюррем султан. На одном из пляжных снимков в Instagram Корель позировала в алом бикини, мокрая ткань так и льнула к пышным прелестям актрисы, демонстрируя ее упругий бюст.

«Сулейман бы схватил фиолетовый платок», «Хюррем и рядом не стояла», «Оу, какая хорошенькая», «Почему ее не взяли на роль Хюррем! По фигуре и внешности очень подходит, только надо бы сделать рыженькой», «И она еще ревновала к Мерьем?! Не верим, сама очень привлекательная», «Вот, чем влюбила в себя нашего Сулеймана», — написали фолловеры.

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