«Расставание вышло скомканным»: Сергей Жуков объяснил, почему распалась группа «Руки Вверх!»

Как отметил музыкант, красивую финальную точку им с Алексеем Потехиным поставить не удалось.

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков объяснил, почему им не удалось красиво расстаться с другим музыкантом коллектива Алексеем Потехиным в 2006 году.

«В середине нулевых в группе произошли изменения. Ушел в сольное плавание Леша. Расставание вышло скомканным. В планах было одно, но получилось иначе». Сергей Жуков

По словам Жукова, они готовили с Потехиным совместный концерт «Конец легенды». Он в итоге не состоялся, и они, как он выразился, просто разошлись. Как добавил Жуков, в какой-то момент они с Потехиным перестали друг друга «радовать, подпитывать и удивлять».

По его мнению, Потехин не продюсировал, не режиссировал, не пел вместе с ним. Его вклад в группу был мал. Потехин только играл на клавишных. Самому же Жукову хотелось видеть в группе «такого же, как он сам — сумасшедшего». Однако он так и не смог найти себе подобного и стал выступать в одиночестве, сообщает портал 7days.ru.

Напомним, что группа «Руки Вверх!» была основана в 1995 году. В 2006 музыканты коллектива приняли решение уйти в сольное плавание.

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