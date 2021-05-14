«Молодым был»: Евгений Цыганов объяснил, почему не все его дочери носят одинаковые отчества

По словам актера, у него постоянно возникают проблемы с оформлением документов на одну из наследниц.

Актер Евгений Цыганов в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале объяснил, почему у его старшей дочери Полины отчество Евгениевна без мягкого знака.

«Молодым был. Подумал, что Евгениевна звучит круче. Сейчас возникают сложности при оформлении документов. К примеру, были трудности при получении паспорта». Евгений Цыганов

Отметим, что старшая дочь Евгения Цыганова выросла настоящей красавицей. Полине сейчас 16 лет. Она очень сильно похожа на нынешнюю жену актера Юлию Снигирь. Актриса не так давно делилась снимками девушки в соцсетях.

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Напомним, что Евгений Цыганов в 2016 году ушел от своей первой жены актрисы Ирины Леоновой, когда она была беременна их общим седьмым ребенком. При этом, как уверяет актер, он сохранил прекрасные отношения с бывшей женой и всеми своими отпрысками. Сейчас он счастлив в браке с Юлией Снигирь, которая несколько лет назад подарила ему сына.

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